Dybala star: il gesto a Dumfries fa impazzire i romanisti e infuriare gli interisti

Finora il campo gli sta regalando poche soddisfazioni, anzi nessuna, visto che Paulo Dybala non ha ancora giocato un minuto in questo Mondiale. Ma il talento della Roma è, comunque, parte integrante del gruppo: nessuna polemica, solo sostegno a chi va in campo. A giocare e, come si è visto ieri contro l'Olanda, anche a litigare. Per questo, tra Italia, Argentina e Olanda, le sue reazioni ieri durante la rissa tra olandesi e argentini, sono diventate virali .

Dybala e il gesto a Dumfries che fa impazzire i tifosi

Durante il parapiglia, infatti, Dybala entra in campo col fratino e prima resta in disparte poi fa segno a Dumfries di andarsene, andarsene a casa. Un gesto che ha fatto impazzire i tifosi romanisti e argentini: "Dovrei fare la stessa cosa quando mia suocera si piazza a casa di domenica", scrive qualcuno, mentre c'è già chi aspetta la prossima partita tra Roma e Inter: "Paulino gli ha dato appuntamento". E, ancora: "Dybala - scrive un tifoso argentino - che prima ride e poi si arrabbia, nel giro di un secondo, è tutti noi"; "Dybala non gioca, ma sta insegnado a tutti come si sta in un gruppo", è il pensiero che va per la maggiore in Argentina. Soprattutto perché, dopo che Dybala fa segno all'olandese di andare a casa, Dumfries reagisce e viene trattenuto a forza dai compagni. In quel momento le telecamere e i fotografi pizzicano l'attaccante con un ghigno sorridente, quasi beffardo: "E' la foto della giornata, subito dopo le orecchie di Messi", è la sintesi di molti. Un gesto che, però, ha fatto arrabbiare gli interisti: "E' stato antisportivo. E pensare che avremmo potuto prenderlo noi...".