Emiliano Martinez, il pararigori dell’Argentina nato in giardino

INVIATO A DOHA (Qatar) - E se Argentina-Croazia diventasse la semifinale dei portieri? Emiliano Martinez ha demolito le speranze di Australia e Olanda, con due rigori parati e un miracolo nei novanta minuti, mentre Dominik Livakovic ha già parato quattro rigori, risultando decisivo contro Giappone e Brasile ed eguagliando un record storico per i Mondiali. Sono due portieri di estrazione ordinaria: l’argentino gioca nell’Aston Villa, il croato nella Dinamo Zagabria. Ma in Qatar si stanno piano piano prendendo la scena.

Le occasioni

Emiliano Martinez viene da un percorso curioso. Ha rimediato il posto in Nazionale soltanto nell’ultima Coppa America, guarda caso vinta dall’Argentina, perché il teorico titolare Rulli aveva preso il Covid. Il ct Scaloni, prima di lui, aveva provato altri nove portieri, incluso l’atalantino Musso. Ha puntato su Martinez quando non sapeva più a chi rivolgersi, trovando il guardiano giusto. Ai rigori contro la Colombia, Martinez riuscì a disinnescare due tiratori avversari con un metodo: gli urlava contro parole come «Ti mangio, fratello» per destabilizzarli. Forse contro Van Dijk e Berghuis, nel quarto di finale di Doha, ha fatto la stessa cosa.

L’ascesa

D’altra parte si era divertito così anche in Premier League, contro il Manchester United. Al minuto 92, con l’Aston Villa avanti 1-0, ha snobbato Bruno Fernandes che stava per calciare dirigendosi verso Cristiano Ronaldo e indicandolo mentre pronunciava questa frase: «Dovrebbe tirarlo lui». Bruno Fernandes ha perso la concentrazione e ha sbagliato il rigore. Emiliano ha reagito con un’esultanza smodata davanti ai tifosi United, che non l’hanno presa benissimo.

Perseveranza

Ok, questo è il Martinez spaccone. Ma dentro all’atteggiamento di questo ragazzo c’è anche una tenacia ammirevole. Cresciuto nell’Independiente, lasciò giovanissimo l’Argentina per raggiungere l’Arsenal. Aveva solo 18 anni, lo soprannominarono per sempre El Dibu, il disegnetto, per via delle lentiggini sul viso. Ovviamente non lo facevano giocare perché era giovane e acerbo. Lo hanno mandato in prestito di qua e di là perché maturasse, lui non mollava mai. Durante il Covid ha comprato una macchina spara palloni per esercitarsi nel giardino di casa. Finché l’Aston Villa non lo ha comprato per 21 milioni, affidandogli le chiavi della porta. Oggi, a 30 anni, è diventato grande.