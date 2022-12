Messi e il “Bobo” a Weghorst: il giornalista racconta cosa è successo davvero

Messi-Weghorst, il racconto del giornalista

"Dopo la partita stavano tutti litigando nello spogliatoio, non solo Messi. Van Dijk si è attaccato con con Otamendi. Sembrava un Lanus-Banfield (club rivali di Buenos Aires) o un Newell's-Central (derby di Rosario). La rabbia di Messi riguardava principalmente i calci di rigore, quando gli olandesi cercavano di mettere pressione agli argentini. Il numero 19 (Weghorst) lo stava aspettando nel tunnel, si è avvicinato a Messi e gli ha chiesto la maglia. Leo si è infuriato. Weghorst non ha capito, si è fermato e Messi ha iniziato ad insultarlo, ancora prima dell'inizio dell'intervista. Messi non mi ha minimamente calcolato durante l'intervista: era così furioso che non mi guardava, né ascoltava le mie domande. Gli ho chiesto dell'assist a Molina, del faccia a faccia con Van Gaal ma niente. Non sono riuscito a farlo rispondere. A un certo punto, quando eravamo in onda, gli ho detto: 'Calmati Leo, ci sono molte persone della FIFA e non sai mai cosa può succedere".