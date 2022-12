Messi in imbarazzo per la dichiarazione della giornalista dopo Argentina-Croazia

DOHA (QATAR) - L'Argentina è ai piedi Lionel Messi . Trascinatore della 'Seleccion' anche nella semifinale dei Mondiali in Qatar vinta 3-0 contro la Croazia , nella quale ha dato spettacolo segnando un rigore e confezionando uno strepitoso assist per Julian Alvarez, la 'Pulce' è l'uomo a cui un Paese intero affida il sogno di vincere la ' tercera ' Coppa del Mondo dopo quella vinta in casa nel 1978 e quella alzata da Maradona sotto il cielo del Messico nel 1986 .

L'amore di un popolo intero

Un esempio di cosa rappresenta il numero 10 della 'Albiceleste' per l'intera Argentina sono le parole che Sofia Martinez, volto noto di 'Television Publica' (emittente di proprietà pubblica), gli ha rivolto intervistandolo a bordo campo dopo il trionfo sui croati: "Indipendentemente dai risultati - afferma la giornalista sportiva - c'è qualcosa che nessuno può toglierti: il fatto che sei un tutt'uno con gli argentini, con ognuno di loro. Sono seria, falsa o vera non c'è ragazzo che non abbia la maglia della tua squadra. Hai lasciato il segno nella vita di tutti e questo per me va oltre la vittoria di qualsiasi Coppa del Mondo. Nessuno può togliertelo e questa è la mia gratitudine, per tutta la felicità che porti a molte persone. Spero seriamente che tu accolga queste parole nel tuo cuore - conclude Sofia Martinez -, perché credo davvero che sia più importante che vincere una Coppa del Mondo e ce l'hai già. Quindi grazie, capitano". Più che una domanda dunque una dichiarazione d'amore a nome dell'intero popolo argentino, con Messi che ricambia con uno sguardo imbarazzato ma che non riesce a nascondere l'emozione. Aspettando di capire se sarà la Francia o il Marocco l'ultimo ostacolo da superare per trasformare in realtà quello che è il sogno di tutta l'Argentina...