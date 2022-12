Il giornalista argentino attacca la Spagna: "Ladri figli di putt...". Il video è virale

Non sarà Antonio Matheu Lahoz ad arbitrare la finale dei Mondiali con la Francia, l'Argentina può stare serena. Dopo la direzione molto contestata dell'arbitro spagnolo nei quarti, quando l'eccesso di cartellini gialli e la mancanza di autorevolezza ha alzato continuamente il livello di tensione in campo tra Olanda e la Selección, la Fifa ha deciso di stoppare Lahoz, chiudendogli in faccia le porte del Qatar. Eppure tra gli argentini, soprattutto nel giornalista Alejandro Fantino, è rimasto un senso misto di rabbia e veleno nei confronti del direttore di gara spagnolo, attaccato - lui e gli spagnoli - in diretta radio.