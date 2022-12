Mondiali, Julio Cesar zittisce Kakà: "Tiferò Francia, non sono ipocrita"

L'ex portiere dell'Inter Julio Cesar , uno degli eroi del Triplete nerazzurro, non ha dubbi su chi tifare per la finale dei Mondiali tra Argentina e Francia . Al contrario dell'ex compagno di Nazionale Ricardo Kakà , Cesar ha ammesso: "Sapete già per chi tiferò: i brasiliani devono tifare la Francia. Punto", ha risposto schiettamente durante un evento organizzato dalla FIFA in Qatar.

Julio Cesar: "Non sono ipocrita"

Julio Cesar ha un debole per Messi, ma non potrà mai tifare Argentina: "Amo Lionel, per me è incredibile, sensazionale, è bellissimo vederlo giocare. Ma c'è questa deliziosa rivalità tra Brasile e Argentina. Se il Brasile fosse in finale, ovviamente gli argentini sosterrebbero l'altra squadra. Non facciamo gli ipocriti...".