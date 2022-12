Punta sull'Argentina campione e sogna una super vincita... ma aveva scelto quella di rugby! La storia è incredibile

Mancava solo l'ultimo ostacolo per poi portare a casa 1.200 euro. Un bel regalo di Natale, non c'è che dire. Solo che lo scommettitore che aveva puntato sull' Argentina campione, aveva sbagliato sport. Aveva infatti puntato sì sull'Albiceleste in cima al mondo, ma su quella di rugby che parteciperà ai Mondiali del 2023 . Niente a che vedere insomma con Messi e compagni . La vicenda incredibile viene riportata da Sportbible.

Un amico dello scommettitore ha postato su Twitter quanto segue: “Il mio amico pensava di scommettere sull'Argentina per vincere la Coppa del Mondo. Pensava che la quota fosse troppo interessante per essere vera. E infatti si è scoperto che ha scommesso sulla Coppa del mondo di rugby".

Il fatto che la vittoria dell'Argentina fosse quotata 28 volte la posta forse avrebbe dovuto farlo riflettere. Non è stato così. Ora lo scommettitore dovrà attendere i Mondiali del 2023 in Francia per sperare. Ma l'Argentina in questo caso non è propriamente tra le favorite per il titolo.

Il tweet comunque è diventato virale sui social, scatenando diversi reazioni divertite. Fortunatamente, lo scommettitore non aveva puntato denaro reale, ma dei crediti. I Pumas, nel rugby, sono all'ottavo posto nel ranking mondiale, quanto basta per metterla in lavagna a 28.