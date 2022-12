Dybala, nuovo progetto: prima della finale diventa un...cartoon

E’ concentrato solo sul Mondiale, Paulo Dybala, e sulle emozioni che sta vivendo con la sua Argentina. Intesa come nazionale e come paese tutto, a partire da Cordoba, la sua città. Nel frattempo però, essendo oltre che un calciatore anche un brand a dir poco appetito dagli sponsor, l’attaccante ha ufficializzato con One Football un progetto Nft (ne fanno parte altri campioni, tra cui Vinicius, ad esempio) che prevede un comic book nel quale sarà raccontata la vita dei calciatori come un viaggio. Gli Nft sono andati esauriti in pochissimo tempo, come prevedibile, visti i campioni in ballo. Dal cartoon alla vita reale è un attimo e adesso, a due giorni dalla partita più importante della sua vita, Dybala ha in mente solo una cosa: la coppa del Mondo.