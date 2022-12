Dybala poco impiegato al Mondiale? Arriva la risposta della fidanzata Oriana

Paulo Dybala sta giocando poco al Mondiale, è sceso in campo nei minuti finali contro la Croazia, a risultato chiuso, ma non è un problema. L'argentino è sereno, pensa solo alla finale contro la Francia di domani e al sogno che sta vivendo lui come tutta la sua terra. Per l'Argentina sono, infatti, ore intense, emozionanti, magiche e non c'è posto per le individualità. Conta solo esserci. Dybala lo sa, lo vive, lo percepisce e chi gli è accanto lo racconta. Nel caso specifico la compagna Oriana Sabatini, volata in Qatar dopo la fase a gironi per sostenerlo.