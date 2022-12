LUSAIL (Qatar) - Quando per vincere sei disposto a tutto, anche a credere alla scaramanzia. Non sono passate inosservate le immagini dell'ingresso in campo di Lionel Messi, che ha totalmente ignorato la Coppa del Mondo nella teca a bordo campo, in ossequio alla "regola", che punisce la ùbris di chi prima di una finale osa anche solo pensare al trofeo. La Pulce, per non avere dubbi, non solo non l'ha accarezzata, come tanti suoi incauti predecessori, ma ha addirittura evitato di guardarla.