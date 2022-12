Vince l'Argentina, Napoli festeggia e sogna: cori per Messi e Maradona

Napoli, festa al murales di Maradona

In migliaia sono scesi in strada nel centro di Napoli. Nei Quartieri Spagnoli una grande folla, composta da tifosi napoletani e argentini, si è riunita a festeggiare sotto il murales dedicato a Diego Armando Maradona. Tra fumogeni e bandiere sono tanti i cori per Dieguito, per il suo erede Lionel Messi e anche per il Napoli. Per una sera tanti tifosi azzurri hanno deciso di abbandonare la tradizionale scaramanzia, ricordando che l'ultima volta che l'Argentina si era laurata campione, nel 1986, l'anno successivo, guidato dal Pibe de Oro, il club azzurro conquistò il primo scudetto della sua storia.