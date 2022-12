Argentina, altro autogol: Aguero insulta in diretta Camavinga

L'Argentina, perlomeno i suoi giocatori o ex, continua a far parlare di sé. E non solo per la vittoria del Mondiale al termine di un'epica finale contro la Francia, ma anche per gli atteggiamenti antipatici che stanno tenendo calciatori della nazionale o ex componenti della Seleccion. Dopo il gestaccio del portiere Martinez durante la premiazione, in diretta mondiale, è arrivata la frase del Kun Aguero contro il francese Camavinga.

Aguero: diretta social macchiata Aguero ha postato sui social l'intera festa per la vittoria della Coppa del mondo. Ma è caduto su una buccia di banana. A un certo punto, infatti, si è messo cantare insultando Camavinga, centrocampista della Francia e del Real Madrid entrato in campo dalla panchina durante la finale: “Camavinga, faccia di ca***”, che in spagnolo in realtà è una rima: “Prepara Camavinga, cara de pinga".