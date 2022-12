Messi infastidito da Salt Bae dopo la finale mondiale: spunta un video che racconta la verità

Leo Messi non ha gradito la presenza dello chef turco Salt Bae, apparso come per magia sul campo di Doha dopo che l'Argentina aveva battuto la Francia nella finale dei Mondiali e stava festeggiando. La verità in un video virale in cui si vede Bae che cerca in tutti i modi di braccare la Pulce per scattarsi dei selfie con lui.

Messi snobba lo chef turco, onnipresente dopo la vittoria dell'Argentina Nusret Gokce, questo il nome vero dello chef, ha pubblicato sui social diverse foto in cui è insieme ai giocatori argentini. Onnipresente, cosa che non è piaciuta perché è stata una palese violazione ai protocolli Fifa secondo cui la Coppa del mondo può essere toccata solo da pochissimi. Non sicuramente da Salt Bae.