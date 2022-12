Topless allo stadio in Qatar per l'Argentina: ecco chi è la tifosa che ora rischia grosso

DOHA (QATAR) - Si chiama Noe la tifosa argentina che ha celebrato, in topless, il successo dell'Albiceleste nella finale del Mondiale qatariota contro la Francia. Scene di giubilo che non sono passate inosservate in televisione, mentre la bionda, in compagnia di un'amica, si toglieva la maglietta ed esponeva il seno sotto l'occhio vigile della sicurezza dello stadio Lusail. Secondo il quotidiano britannico 'The Sun', gli addetti alla sicurezza, una volta notate le due ragazze, le hanno scortate e accompagnate all'uscita dell'impianto. Le due tifose non sono state arrestate ma rischiano grosso. I regolamenti del Qatar infatti vietavano scenari simili: in occasione del Mondiale, le autorità locali avevano imposto un 'dress code' ad hoc per uomini e donne, con rigide norme da rispettare: l'obbligo, per esempio, di coprire spalle e ginocchia per non incorrere in pesanti multe o addirittura in una pena detentiva.