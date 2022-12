Messi vince il Mondiale e viene assalito in campo: chi è la donna misteriosa

Non appena Montiel ha segnato il rigore decisivo, gli occhi di tutti sono finiti su Messi per vedere la sua reazione al trionfo mondiale. Si è inginocchiato ed è stato sommerso dall'arrivo dei compagni, condividendo la grande emozione. I festeggiamenti sono proseguiti tra sorrisi e abbracci, tra i quali anche quello di una signora che ha sorpreso il campione argentino in campo. Chi era? In molti hanno pensato alla madre di Leo, e invece no. La donna, come rivela il Mundo Deportivo, è la cuoca dell'Argentina da un decennio. Si chiama Antonia, ha 42 anni e ha sempre accompagnato la nazionale Albiceleste durante i viaggi, compreso quello in Qatar. Messi, preso alle spalle, l'ha riconosciuta al volo e l'ha stretta forte in un abbraccio.