Aguero ha fatto una scommessa su Messi prima del Mondiale: la cifra vinta è da non credere

Una gioia infinita per Sergio Aguero , che nonostante il ritiro dal calcio giocato ha vissuto tutto il Mondiale insieme alla sua Argentina fino al trionfo contro la Francia, alzando anche il trofeo. L'ex attaccante, ritirato nel dicembre 2021 a causa di problemi cardiaci, è rimasto sempre al fianco di Messi , dormendo con lui la notte prima della finale e portandolo in spalla durante i festeggiamenti al Lusail Stadium. L'amico e fuoriclasse argentino gli ha anche permesso di vincere una ricca scommessa .

Aguero, la scommessa su Messi

Il Kun, prima dell'inizio della competizione, ha confermato la sua immensa fiducia nel numero 10 dell'Argentina scommettendo su di lui. In particolare, poco prima dell'inizio dei Mondiali, Aguero ha pubblicato un post in cui mostrava di aver scommesso mille dollari sulla nomina di Messi come miglior giocatore della Coppa del Mondo. Il fuoriclasse argentino ha vinto il premio e così anche Aguero la sua scommessa: in totale ha incassato 8264 dollari.