'Dibu' Martinez, strigliata in arrivo da Emery: "Devo parlarci"

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Eroe dell' Argentina , che insieme a Messi ha trascinato alla vittoria della sua terza Coppa del Mondo , ma anche uno dei protagonisti più discussi della rassegna iridata andata in scena in Qatar. Si parla di Emiliano 'Dibu' Martinez , portiere della 'Seleccion' che si è 'distinto' particolarmente nell'ambito dei festeggiamenti argentini, seguiti da scie di polemiche per l'ineleganza e la platealità di alcune espressioni.

Le parole di Emery

Dal gesto volgare in mondovisione dopo aver ricevuto il 'Guanto d'oro' come miglior portiere alle ultime frasi contro il francese Tchouaméni, diverse le 'uscite a vuoto' dell'estremo difensore della 'Albiceleste'. E di lui ha intanto parlato in conferenza Unai Emery, suo tecnico nell'Aston Villa che aspetta di ospitare il Liverpool nel 'boxing day' di Premier League. L'allenatore spagnolo non ha condiviso certi atteggiamenti di Martinez e ha detto ai giornalisti che è intenzionato a parlargli al suo rientro in Inghilterra la prossima settimana. "Quando sarà con noi, e sarà sotto la nostra responsabilità, potremo parlare", ha spiegato Emery. "Siamo orgogliosi di lui, ha vinto la Coppa del mondo ed è qualcosa di incredibile - ha aggiunto -. Voglio che riposi perché, dopo la grande emozione e il duro lavoro, è giusto staccare qualche giorno. Quando tornerà gli parlerò. Quando si prova una grande emozione è difficile contenersi, ma gli parlerò delle celebrazioni e del rispetto degli avversari".