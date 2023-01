Emiliano Martinez "va" nello spazio: l'iniziativa di Elon Musk

Emiliano "Dibu" Martinez potrebbe finire nello spazio. Il portiere dell'Argentina, eroe della Coppa del Mondo vinta dalla Selección di Scaloni grazie alle sue parate decisive, continua a far parlare di sé, stavolta però per un'iniziativa di Elon Musk e della sua Space X: un satellite prossimo al lancio in orbita potrebbe avere il nome dell'estremo difensore argentino. Una dedica "spaziale", è proprio il caso di dirlo, per omaggiare uno dei protagonisti più amati e allo stesso tempo discussi del Mondiale dell'Albiceleste.