La petizione più assurda: chiedono al calciatore argentino di lasciare la fidanzata

Una petizione online è stata lanciata per convincere Julian Alvarez a lasciare la sua fidanzata, Maria Emilia Ferrero. In Argentina l'attaccante del Manchester City è diventato una sorta di eroe nazionale, dopo il grande Mondiale disputato in Qatar (e nel quale ha segnato quattro reti). La compagna invece è finita sotto l'occhio del ciclone a causa del suo comportamento alla vigilia del Natale.