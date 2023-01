La folle missione del ciclista pazzo di Messi: più di mille chilometri, uno per ogni partita giocata!

Tammat Bil Khoar, un ciclista del Bangladesh, ha percorso 1003 km nel suo Paese, per onorare Lionel Messi. L'intenzione del 23enne era di percorrere un numero di chilometri pari alle gare disputate in carriera dall'attaccante argentino. "Il messaggio che volevo dare alla gente è di non arrendersi nella propria vita, di dare tutto. Messi ha dovuto giocare più di mille partite per vincere la Coppa del Mondo", ha detto Tammat, aggiungendo. "Ho sempre creduto in Messi e nella squadra, ha giocato bene, ha lottato e meritato di vincere la Coppa del Mondo".