Tevez e le parole che indignano l'Argentina: "Il Mondiale l'ho seguito poco. Non ho scritto a Messi e ho seguito solo una squadra..."

Al momento Carlos Tevez è disoccupato dopo le dimissioni da tecnico del Rosario Central. L'ex Juve si era rimesso in discussione come allenatore dopo la fine della carriera da calciatore, ma la sua avventura è durata pochi mesi (da giugno a novembre 2022). Ha guardato il Mondiale da spettatore e tifoso, anche se ha confessato di averlo seguito poco, sorprendendo gli argentini e scatenando le loro reazioni.

Tevez: "Non ho scritto a Messi perché..."

"Ho seguito poco il Mondiale. Ho seguito molto la Francia perché era una squadra che mi piaceva", racconta Carlitos, come riporta "Depo". Dichiarazioni che hanno indignato l'Argentina e ferito più di un tifoso della Selección, tornata a vincere la Coppa del Mondo dopo 36 anni di astinenza. "Non ho scritto a Messi perché il suo telefono sarà esploso. Mi dà una grande gioia che i miei figli esultino per i suoi gol", rivela e conclude Tevez.