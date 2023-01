Argentina, Scaloni esaltato dalla vittoria del Mondiale. E tira in ballo l'Italia

In Argentina Lionel Scaloni è diventato leggenda e non potrebbe essere altrimenti. È riuscito a regalare di nuovo la Coppa del Mondo ai tifosi che l'aspettavano da 36 anni, dal 1986, quando c'era un certo Maradona in campo con la Selección. Buenos Aires ha dimostrato tutto l'amore e la locura possibile, riempiendo con milioni di persone ogni angolo di città per celebrare il trionfo e trasferire la gratitudine a calciatori e allenatore. Ma Scaloni non è osannato solo dai suoi: "Ora non solo gli argentini mi fermano per strada, anche molte persone dalla Spagna o dall'Italia. E sono felici per quello che l'Argentina ha realizzato", ha rivelato il ct a Ràdio Calvià. Una stima che non ha confini.