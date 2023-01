Il gesto del Dibu Martinez diventa un pupazzo: l'idea è geniale ma il prezzo è irreale

Dibu diventa un...Pop!

Tra i vari omaggi dedicati al 'Dibu' Martinez spicca la realizzazione di un pupazzo. Ma non un pupazzo qualunque: la Funko, azienda produttrice di giocattoli, ha riprodotto le fattezze dell'estremo difensore in versione Pop mentre avvicina il premio di migliore portiere di Qatar 2022 nelle proprie parti intime. Un gesto molto criticato dall'opinione pubblica mondiale ma celebrato dalla celebre azienda, specializzata nella riproduzione in miniatura e in action figures dei protagonisti del mondo dello sport, delle serie tv, cartoni, film e anime di maggior successo. Il prezzo del Pop dedicato al 'Dibu'? Una cifra decisamente fuori portata. La riproduzione in miniatura di Martinez costa infatti 5.500 dollari, ovvero poco più di 5mila euro. Un prezzo irreale per il quale, sui social, alcuni tifosi sarebbero disposti a fare follie: "Lo voglio", scrive un utente su Twitter. Altri invece criticano duramente la scelta di dedicare una caricatura al portiere dell'Albiceleste: "Non voglio questa m****".