Messi si commuove in videochiamata: la storia di Julieta è struggente

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - E' passato poco più di un mese dalla magica notte di Doha. Battendo la Francia ai calci di rigore, l'Argentina di Leo Messi si è laureata campione del mondo per la terza volta nella sua storia. Un trionfo atteso da 36 anni che la 'Pulce' sognava da sempre: "La verità è che tutto è cambiato per me e per tutti quel giorno, è stato qualcosa di impressionante e ora possiamo dirlo. Quello che abbiamo tanto sognato, quello che ho voluto così tanto durante la mia carriera", ammette il fuoriclasse argentino nel programma 'Perros' de la calle della radio Urbana Play. In un'intervista dalle forti emozioni, non è mancato un momento commovente per Leo che ha incontrato una tifosa speciale dal passato tanto particolare quanto tragico.

Messi e un incontro speciale Messi ha conosciuto in videochiamata Juliana, una sua tifosa sfegatata. Nel 2020 si è sposata con Thomas, con il quale condivideva la passione per il calcio, per l’Argentina e per l'asso del Psg. I due, grafici di professione, avevano realizzato delle simpatiche foto-santino di Messi da distribuire ai tifosi in occasione dei Mondiali di Russia del 2018. Erano state stampate 10mila immagini per l'occasione e Juliana racconta che Thomas, mentre distribuiva con orgoglio i santini, esortava i tifosi a pregare per Messi prima e durante le partite dell'Albiceleste. Ecco il testo dietro il santino: "Sia santificato il tuo mancino, i tuoi lussi vengano da noi, la tua volontà di gioco o di punizione sia fatta. Dacci oggi il palleggio di ogni partita; perdona le nostre offese, come anche noi perdoniamo a chi ti ha colpito. Non lasciarci senza la tua magia e liberaci dal brutto calcio".