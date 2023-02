Dibu Martinez, i cori contro la Francia e la bambola di Mbappé: la spiegazione è controversa

Emiliano Martinez, portiere dell'Aston Villa e numero uno dell'Argentina campione del Mondo in Qatar, è tornato a parlare della festa post Mondiale, nella quale è stato protagonista di un episodio controverso. Il portiere, mentre si trovava sul pullman scoperto, ha mostrato ai tifosi una bambola raffigurante Mbappé, attaccante protagonista della finale. "La gente ci ha lanciato un mucchio di bambole lungo la strada - ha detto a France Football - ci hanno lanciato quasi un centinaio durante il tour. In quel momento una bambola con la faccia di Mbappé mi è caduta ai piedi, l'ho presa perché mi faceva ridere, l'ho afferrata per due secondi e l'ho buttata indietro, tutto qui. Come potevo prendere in giro Mbappé? Se ha segnato quattro gol per me, quattro gol in finale. Deve pensare che io sia il suo manichino! Ripeto: ho un enorme rispetto per Mbappé. E vi dirò anche una cosa: è il miglior giocatore francese che abbia mai visto".