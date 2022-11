Belgio, calvario Lukaku: salterà le prime due partite del Mondiale

DOHA (QATAR) - Prosegue il momento difficile di Romelu Lukaku. Il Belgio ha infatti reso noto che il 29enne attaccante salterà le prime due partite del Mondiale in Qatar per il riaccutizzarsi del problema al bicipite femorale della coscia sinsitra. Questa mattina il giocatore dell'Inter non si è allenato con i compagni ma si è limitato a svolgere un lavoro differenziato che lo costringerà a saltare le prime due partite dei 'Diavoli rossi' in Coppa del Mondo contro Canada e Marocco. Anche nella giornata di ieri Lukaku si era allenato a parte e nei prossimi giorni continuerà un percorso individuale per tornare a disposizione del c.t. Martinez: l'obiettivo dello staff medico belga è di averlo pronto per la gara contro la Croazia del prossimo 1 dicembre.