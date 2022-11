Mistero Lukaku, Martinez si schiera: "Ecco quando potrebbe giocare"

La partita contro il Canada, la prima a Qatar 2022 del Belgio, che segnerà anche il ritorno dei centroamericani alla fase finale di un Mondiale 36 anni dopo l’ultima volta, non sarà l’occasione per Romelu Lukaku per avvicinare Dries Mertens , 5° nella classifica all time di presenze con la nazionale belga con 107 partite (l'interista è a 103).

Qatar 2022, Belgio al debutto senza Lukaku

Ma se questo era già noto da settimane, dopo la ricaduta muscolare subita dal centravanti dell’Inter nella tormentata prima parte della stagione del suo ritorno in Italia, i tifosi del Belgio si chiedono quando Big Rom potrà aggiornare il proprio contatore di presenze con la nazionale, fermo al giugno 2022. Una domanda alla quale non ha risposta neppure lo stesso Roberto Martinez, che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro i canadesi pur mostrandosi soddisfatto per i progressi compiuti dall’ex Chelsea: "Siamo molto contenti dei progressi che ha fatto Romelu, ieri ha fatto un'ottima sessione di allenamento, anche se non con il gruppo. Sta progredendo in modo costante, ma non abbiamo ancora una timeline da seguire".

Quando inizierà il Mondiale di Lukaku? Parla Martinez

Le altre date cerchiate in rosso dai tifosi del Belgio e da Martinez sono quella del 27 novembre, giorno della gara contro il Marocco, e del 1° dicembre, quando i Diavoli Rossi chiuderanno il girone contro la Croazia, nella speranza che non si tratti di una sfida decisiva. Lukaku potrebbe essere a disposizione per una di queste due partite. Il ct si sbilancia: "Non sono in grado di dire se Lukaku sarà disponibile per la seconda o terza partita del girone. Se seguissi il consiglio dei medici, direi per la terza, ma se seguo le sensazioni del giocatore c'è una possibilità per averlo nella seconda partita".