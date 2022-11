Belgio-Canada diretta 1-0: finisce la partita di Hazard

Terza sostituzione nel Belgio: esce Hazard, protagonista solo di qualche strappo nel primo tempo, entra Trossard. Una mezza punta per un'altra, altro cambio uomo su uomo per Martinez che resta fedele all'impianto tattico di base.

21:15

55' - Belgio ancora in difficoltà: subito ammoniti Onana e Meunier

Non è cambiato nulla dal punto di vista tattico, anche se i due cambi di Martinez sono stati di stampo difensivo, viste le caratteristiche dei subentrati, peraltro entrambi subito ammoniti. Uguale anche il tema del match, con il Canada proiettato in avanti e ancora in grado di esprimere grandi ritmi e Belgio che agisce di rimessa.

21:06

46' - Via al secondo tempo: due sostituzioni nel Belgio

Inizia il secondo tempo e Martinez ha optato subito per due sostituzioni: Onana rileva Tielemans, Meunier prende il posto di Carrasco.

20:50

Il Canada gioca, il Belgio segna: all'intervallo decide il gol di Batshuayi

All'Ahmad Bin Ali Stadium finisce un primo tempo intensissimo. Canada dominante sul piano delle occasioni e del ritmo, ma sotto di una rete, quella segnata allo scadere da Batshuayi. Pesa nell'economia della partita il rigore sbagliato da Davies in avvio, il Canada ha reclamato altri due tiri dal dischetto.

20:47

45' + 2' - Canada ad un passo dal pareggio con Buchanan

Reazione immediata del Canada che va ad un passo dal pareggio: Davies affonda a sinistra e mette in mezzo, Buchanan in rovesciata dall'interno dell'area piccola calcia alle stelle!

20:44

44' - Batshuayi punisce il Canada: Belgio in vantaggio

Il Belgio la sblocca all'improvviso! Ma che distrazione della difesa del Canada! Lancio di 80 metri di Vertonghen che sorprende la retroguardia dei Canucks, troppo alta e mal disposta: Batshuayi stoppa e supera Borjan eludendone l'uscita disperata! Concessi cinque minuti di recupero.

20:40

40' - Il Canada reclama un altro rigore

Chiaro l'obiettivo del Belgio, che cerca di abbassare i ritmi con il possesso palla nei rari momenti in cui i canadesi non gestiscono il gioco. La squadra di Herdman sta però coprendo molto meglio il campo in entrambe le fasi, Diavoli Rossi pericolosi solo di rimessa. Intanto proteste del Canada per un contatto tra Laryea e Witsel, ma questa volta il Var non richiama l'arbitro Sikazwe.

20:30

30' - Johnston impegna Courtois, dominio Canada

Nuova fiammata del Canada, che sta lasciando davvero solo qualche attacco isolato ad un Belgio in grande difficoltà sul piano tecnico e atletico. Courtois tiene in piedi la squadra respingendo un gran tiro di Johnston.

20:25

25' - Ci prova Batshuayi, muro Canada

Prima ocasione per il Belgio. Bella azione di Hazard che salta un avversario e serve Tielemans, gran invito per Batshuayi che stoppa e tira: il Canada si salva in angolo. Ritmi sempre altissimi, con il Canada che pressa a tutto campo.

20:15

15' - Canada a cento all'ora, Belgio in difficoltà

È un Belgio in grande difficoltà quello di questi primi minuti. De Bruyne sta provando a scuotere i compagni, ma è netta la supremazia del Canada soprattutto a livello atletico. Diavoli Rossi costretti sulla difensiva dai ritmi indiavolati imposti dalla formazione di Herdman.

20:10

10' - Davies si fa parare un rigore da Courtois

Rigore per il Canada! L'arbitro Sikazwe richiamato dal Var per un fallo di mano in area di Carrasco su tiro di Buchanan: rigore concesso dopo on-field review, ma Davies si fa respingere il tiro da Courtois.

20:01

1' - Via alla partita. Ci prova subito Batshuayi

È iniziata la partita e subito ritmi altissimi all'Ahmed Bin Ali Stadium. Il Belgio fa la partita, ma i canadesi sono rapidissimo nel ribaltare il campo. Il primo tiro è di Batshuayi: Borjan blocca a terra.

19:55

Belgio-Canada, in corso gli inni nazionali: arbitra Sikazwe

Squadre in campo, in corso gli inni nazionali. Si giocherà agli ordini dell'arbitro zambiano Janny Sikazwe, noto per il clamoroso errore nell'ultima Coppa d'Africa, quando fischiò la fine di Tunisia-Mali all'85', prima di richiamare precipitosamente le squadre in campo e far disputare altri quattro minuti prima di un altro stop senza recupero.

19:50

Belgio in ansia per Lukaku: Big Rom convocato, ma indisponibile

A turbare l'avvicinamento del Belgio al Mondiale sono però state le condizioni di Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter ha vissuto un inizio di stagione molto simile ad un calvario, con un infortunio muscolare a fine agosto ed una ricaduta a ottobre che ne hanno messo in dubbio la presenza tra i convocati fino all'ultimo: alla fine Big Rom è salito sull'aereo per il Qatar, ma con ogni probabilità non sarà a disposizione di Martinez prima della terza partita.

19:45

Belgio a caccia di un altro podio, Canada del primo gol ai Mondiali

Il Belgio è alla 14ª presenza alla fase finale di un Mondiale, la terza consecutiva, e in Russia ha ottenuto il miglior piazzamento di sempre, il 3° posto battendo nella "finalina" l'Inghilgerra dopo aver perso la semifinale con la Francia. Solo in un'altra occasione i Diavoli Rossi si erano spinti fino alle semifinali, nel 1986, perdendo contro l'Argentina vittoriosa per 2-0 con doppietta di Diego Armando Maradona, e poi la finale per il bronzo proprio contro la Francia. In quello stesso Mondiale c'era il Canada, che rimediò tre sconfitte in tre partite contro Urss, Francia e Ungheria, senza riuscire a segnare neppure un gol.

19:15

Belgio-Canada: le formazioni ufficiali

Nessuna sorpresa nelle scelte dei ct, lo spagnolo Roberto Martinez e l'inglese John Herdman. Difese a tre da ambo le parti, nel Belgio ancora out Lukaku e attacco affidato a Batshuayi. Panchina per De Ketelaere e Mertens. Il Canada si affida alle stelle Alphonso Davies, esterno del Banern Monaco e Jonathan David, attaccante del Lille.

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi. Ct.: R. Martinez.

Canada (3-4-1-2): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Laryea, Hutchinson, Eustaquio, Davies; Buchanan; David, Hoillet,. Ct: J. Herdman.

19:05

Qatar 2022, Belgio-Canada: esperienza contro entusiasmo

La quarta giornata di gare a Qatar 2022 si conclude con il debutto del Belgio, che sfida il Canada con l'obiettivo di issarsi da solo al comando del Gruppo F, apertosi con il pareggio senza reti tra Marocco e Croazia. A mettere alla prova l'esperienza e la classe dei Diavoli Rossi, quarti a Russia 2018, saranno l'entusiasmo e il talento dei centroamericani, tornati a disputare la fase finale di un Mondiale 36 anni dopo l'unica esperienza precedente, terminata con l'eliminazione alla fase a gironi a Messico '86.

Ahmed Bin Ali Stadium - Al Rayyan