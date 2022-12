Nainggolan su Lukaku: "Lasciare la nazionale belga? Fisicamente non è più lui"

Radja Nainggolan ha parlato di Romelu Lukaku alla testata belga "Voetbalprimeur". In particolare, l'ex Roma, Inter e ora svincolato dall'Anversa, si è soffermato sulle condizioni fisiche dell'attaccante nerazzurra e della nazionale belga , impiegata nella complicata sfida alla Croazia per il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar .

"Romelu ha 29 anni e secondo me a breve farà una scelta - ha spiegato il centrocampista connazionale -: dopo i 30 anni si è più suscettibili agli infortuni e si fa difficoltà a recuperare in tempi più o meno rapidi".

Nainggolan: "Lukaku vicino all'addio alla nazionale belga? Senza esplosività fisica non è più lui..."

Non solo: "Romelu, lo sappiamo, ha sempre puntato tutto sull'esplosività fisica, se gli si toglie quella non è più il vero Lukaku. Quindi credo che in futuro farà le sue valutazioni. Io stesso, prima dei 30 anni, anche quando sentivo dolore potevo andare avanti a correre senza problemi. Ora, chiaramente, non è più così".