Javier Zanetti: “Dispiaciuto per Lukaku, aveva fatto tanto per essere in Qatar”

Ha lasciato malinconicamente i Mondiali in Qatar. Eliminato già ai gironi con il suo Belgio, incapace di superare la Croazia all'ultima partita, quella del dentro o fuori. Ci ha messo molto del suo, Romelu Lukaku, sbagliando due occasioni piuttosto clamorose, non da lui. Sarebbe bastato sfruttarne una per mandare i Diavoli Rossi agli ottavi di finale. Dispiaciuto per le sorti del suo attaccante, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato a Espn.