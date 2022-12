Belgio, Eden Hazard lascia la nazionale: "Mi mancherete"

Con un lungo messaggio sulla sua pagina Instagram, Eden Hazard ha detto addio alla nazionale. Il fantasista del Real Madrid ha deciso chiudere la sua esperienza con il Belgio dopo il deludente Mondiale, che si è concluso con l'eliminazione al primo turno. Hazard ha vestito la maglia del Belgio per 126 volte, segnando 33 gol , numeri che lo portano al secondo posto all-time della classifica marcatori alle spalle del solo Romelu Lukaku.

Il messaggio di addio di Hazard

"Oggi si apre una nuova pagina. Grazie per il vostro amore - ha scritto Eden Hazard su Instagram -. Grazie per il vostro sostegno senza eguali. Grazie per tutta la felicità condivisa dal 2008. Ho deciso di chiudere la mia carriera internazionale. Mi mancherete ragazzi".