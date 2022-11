Danilo acciaccato ma felice sui social: "Primo passo fatto, che orgoglio!"

Ha destato qualche preoccupazione, tuttavia, il fatto che il difensore della Juventus si sia accasciato a terra e chiesto il cambio al commissario tecnico Tite a sostituzioni esaurite, dovendo restare in campo sino al triplice fischio, giunto al 97'. Un'immagine che ha aggiunto timori ai tifosi verdeoro, già in ansia per le condizioni di Neymar .

Danilo, la gioia del difensore della Juve: "Orgoglioso di essere brasiliano"

In realtà, per l'ex Manchester City non dovrebbe trattarsi di alcunché di gravi, con lo stop temporaneo in campo dovuto essenzialmente dai crampi. Intanto, arrivano i festeggiamenti social dello juventino: "Primo passo fatto: andiamo avanti uniti e focalizzati su un unico obiettivo. Orgoglioso di essere brasiliano!". A fargli eco, il compagno di nazionale e di club Alex Sandro, impiegato sulla corsia mancina: "Ottimo inizio nella Coppa del Mondo!".