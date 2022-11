La frase di Neymar che rassicura il Brasile: "Il meglio deve ancora venire"

INVIATO A DOHA - La grande paura è passata, ora parte il countdown per il recupero. Neymar è uscito dallo stadio Lusail camminando senza stampelle, ha la caviglia un po' gonfia, ma potrà tornare a disposizione del Brasile in tempi relativamente rapidi. Il suo Mondiale insomma non è finito, come le lacrime in panchina dopo la sostituzione con la Serbia avevano fatto temere. «Bisogna avere fede. Ovvero credere che tutto andrà bene, nonostante il caos - ha scritto su Instagram -. Di certo, il meglio deve ancora venire».