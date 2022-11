L’infortunio di Neymar tiene in ansia il Brasile: ecco il suo messaggio

L'infortunio patito contro la Serbia, nella gara d'esordio del Mondiale , costringerà Neymar a fermarsi. Il brasiliano, che salterà le prossime due gare del girone, ha voluto rassicurare tutti sul suo rientro in campo , scrivendo un lungo messaggio sui social. "L'orgoglio e l'amore che provo, indossando la maglia del Brasile non si spiega. Se Dio mi avesse dato la possibilità di scegliere un paese dove nascere, sarebbe stato il Brasile", ha scritto su Instagram.

"Non mi abbatterò"

"Niente nella mia vita nulla è stato facile e niente mi è stato dato: ho sempre dovuto inseguire i miei sogni e i miei obiettivi. Non ho mai desiderato il male per nessuno - ha continuato Neymar - ma aiutare chi ne aveva bisogno. Oggi è diventato uno dei momenti più difficili della mia carriera... ed è successo ancora in un mondiale. Un infortunio noioso, che fa male, ma sono sicuro che avrò la possibilità di tornare e farò del mio meglio per aiutare il mio Paese, i miei compagni e me stesso. Pensate che il tempo che dovrò attendere mi abbatta? Mai! Sono figlio del Dio dell'impossibile e la mia fede è infinita".