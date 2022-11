Raphinha non ha dubbi: "Neymar? L'errore più grande della sua carriera è..."

Raphinha durissimo: "Il Brasile non si merita il talento di Neymar"

La speranza, per il talento del Psg, è quella di recuperare per gli ottavi di finale. Raphinha, dal canto suo, per difenderlo riposta il messaggio di un utente sui social: "I tifosi dell'Argentina trattano Messi come un dio. I tifosi del Portogallo trattano CR7 come un re. I tifosi del Brasile sperano che Neymar si rompa una gamba. Il peggior errore della carriera di Neymar è essere nato in Brasile, questo paese non si merita il suo talento".