Neymar e la foto social: il recupero per gli ottavi è possibile

Si apre uno spiraglio per vedere Neymar in campo almeno dagli ottavi di finale, sempre se il Brasile si qualificherà. L'asso verdeoro ha pubblicato una foto su Instagram in cui mostra la caviglia sgonfia grazie alle terapie e ha scritto: "Andiamoooo". L'operazione recupero-lampo potrebbe essere nelle sue corde come tutto il Brasile, e gli sportivi, si augura.

Neymar: l'infortunio contro la Serbia Neymar era stato toccato duro durante la partita d'esordio contro la Serbia, vinta 2-0 dalla Selecao. La caviglia gonfia, al 90', non faceva sperare in nulla di buono. Si temeva addirittura che il Mondiale per la stella del Psg fosse già finito, anche se il giocatore stesso spargeva ottimismo. Il vistoso rigonfiamento alla caviglia destra causatogli dal serbo Milinkovic è invece sparito.