Richarlison svolta Brasile-Serbia con una frase: Casemiro svela il retroscena

Il Brasile è completamente concentrato sulla prossima sfida contro la Svizzera , dove potrebbe già raggiungere la qualificazione al prossimo turno. Il morale è alto dopo la prima giornata, chiusa con la vittoria sulla Serbia . Il protagonista indiscusso della sfida è stato Richarlison , autore di una doppietta addirittura firmando il secondo gol con una sforbiciata volante . Sulla prestazione dell'attaccante brasiliano si è espresso Casemiro in conferenza stampa, svelando un dettaglio particolare.

Richarlison fa impazzire il Brasile: ecco perché è soprannominato "il piccione"

Casemiro: "Ecco cosa ha detto Richarlison"

Il centrocampista dello United ha infatti svelato la richiesta di Richarlison alla squadra: "La Serbia aveva due difensori ben posizionati che lo marcavano bene, non riusciva a trovare spazi e noi avevamo molta difficoltà a dargli la palla. Lui ci ha detto che aveva bisogno della palla". Poi sulle sue qualità: "Tutti lo conoscono per il suo fiuto del gol, a volte scherzo con lui dicendo che è troppo affamato in campo. Ma i numeri parlano da soli e sono i numeri di un grande giocatore".