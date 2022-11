Brasile, Tite: "Ho sbagliato con Neymar". E sul suo rientro dice...

DOHA (QATAR) - Mentre il Brasile resta con il fiato sospeso per le condizioni di Danilo e (soprattutto) di Neymar, il ct Tite non perde l'ottimismo: "Credo che entrambi continueranno a giocare il Mondiale. A livello clinico è possibile, i medici me lo hanno detto e credo che potremo utilizzarli ancora" ha detto il ct verdeoro alla vigilia della sfida contro la Svizzera, la seconda per i sudamericani dopo quella vinta contro la Serbia al debutto nel gruppo G.

Rodeo di falli E proprio nel match di esordio Neymar (che starà fuori per almeno due partite e spera di recuperare per gli eventuali ottavi di finale), era stato costretto a lasciare il campo per un'infortunio alla caviglia causato da un'entrata molto dura di Milenkovic: "Non mi sono reso conto subito di ciò che era accaduto ma su di lui c'è stato un rodeo di falli - si è lamentato Tite -. Se vogliamo premiare lo spettacolo, dobbiamo stare attenti e tutelare soprattutto i grandi giocatori. È un dato di fatto, questi falli devono essere proibiti".