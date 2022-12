Pelé torna a parlare: "Sto bene, grazie per l'affetto"

SAN PAOLO (Brasile) - Martedì sera la notizia si era diffusa in maniera rapida, destando preoccupazione: Pelé ricoverato in ospedale. Nel giro di poche ore erano arrivati centinaia di messaggi di sostegno per l’ex numero dieci del Santos e della nazionale brasiliana. La figlia - a Doha per i Mondiali - il giorno successivo aveva tranquillizzato tutti sulle condizioni dell’ex fuoriclasse sudamericano rasserenando gli animi.