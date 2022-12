Il papà di Neymar: “Torna per la finale dei Mondiali”

Niente ottavi di finale per Neymar. E, ipotizzando il Brasile avanti ai Mondiali, forse neanche quarti e semifinali. Ci sarebbe invece per la finale in Qatar. A dirlo è il papà del fuoriclasse verdeoro. Neymar non ha ancora ripreso gli allenamenti sul campo a Doha. Continua a curarsi in albergo con fisioterapia, piscina, cura del freddo ed elettrostimolazioni. Ieri ha per la prima volta toccato di nuovo il pallone, ha palleggiato anche di testa, ricadendo sulle caviglie. Gli ottavi di finale sono però già lunedì e ci vorrebbe un miracolo per vederlo almeno in panchina.