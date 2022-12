Camerun nella storia: è la prima africana a battere il Brasile in un Mondiale

La fase a gironi del Mondiale 2022 si è chiusa con le sorprendenti sconfitte di Portogallo e Brasile. Già qualificate agli ottavi con un turno di anticipo le nazionali di Fernando Santos e Tite hanno ceduto sorprendentemente a Corea del Sud (1-2) Camerun (0-1), ma solo il ko dei lusitani è stato decisivo ai fini della definizione del quadro degli ottavi, dato che gli asiatici hanno beffato in extremis l’Uruguay al quale non è bastata la vittoria per 2-0 sul Ghana.

Brasile, stop in una partita della fase a gironi del Mondiale dopo 26 anni

Quanto al Brasile, un ko della Seleçao al Mondiale fa sempre sensazione, in particolare nella fase a gironi. L’impresa del Camerun ha infatti interrotto l’imbattibilità dei verdeoro nei gironi dopo ben 17 partite senza sconfitte: l’ultima battuta d’arresto dei sudamericani risaliva a Francia ’98, contro la Norvegia, vittoriosa 2-1 nell’ultima giornata. Anche in quel caso il Brasile era già qualificato dopo aver vinto le prime due partite, ma quel risultato fu determinante per la qualificazione agli ottavi degli scandinavi che, eliminati poi dall’Italia, resero vana la contemporanea vittoria del Marocco sulla Scozia.

Trentadue anni dopo l'Argentina, il Brasile: Camerun nella storia

A proposito di squadre africane, il gol di Vincent Aboubakar è storico perché ha segnato la prima sconfitta del Brasile nella fase finale di un Mondiale contro formazioni del continente africano. Per i Leoni Indomabili si tratta di un piccolo, grande primato, che fa tornare indietro le lancette del tempo al 1990, quando il Camerun visse le pagine più belle della propria storia battendo nella gara inaugurale l'Argentina di Diego Armando Maradona e arrampicandosi fino ai quarti di finale, superato dall'Inghilterra tra mille polemiche. La nazionale camerunese non è più riuscita ad emulare quei fasti, venendo sempre eliminata nella fase a gironi nelle successive sei partecipazioni al Mondiale, anche se in Qatar la squadra di Song ha fatto segnare passi avanti, interrompendo contro la Serbia la serie di otto sconfitte consecutive e tornando a vincere 20 anni dopo 1-0 sull'Arabia Saudita firmato Eto'o nell'edizione giocata in Corea del Sud e Giappone.

Brasile, mai due gol subiti in una stessa partita contro un'africana

Nelle sette partite precedenti contro squadre africane la Seleçao aveva sempre vinto e quasi sempre dominato, con 20 gol realizzati e appena due subiti, dal 3-0 allo Zaire nel 1974 al 4-1 nel 2014 proprio sul Camerun nel 2014, che è la squadra africana affrontata più volte dai verdeoro nella storia dei Mondiali, tre precedenti compreso il 3-0 della fase a gironi del 1994. L’unica occasione in cui il Brasile ha affrontato un’africana in un match a eliminazione diretta risale agli ottavi di Germania 2006, quando il Ghana fu sconfitto per 3-0 dai gol di Ronaldo, Adriano e Ze Roberto. La prima squadra africana capace di segnare un gol al Brasile ai Mondiali è stata invece la Costa d’Avorio nel 3-1 della fase a gironi 2010: l’impresa fu realizzata da Didier Drogba.