Brasile, il medico su Neymar: "Oggi inizia a lavorare col pallone"

Il Brasile , nonostante il ko per 1-0 contro il Camerun nell'ultima partita della fase a gironi del Mondiale in Qatar , si è qualificato come primo e afftonterà la sorprendente Corea del Sud negli ottavi di finale.

Ottavi che molto probabilmente non vedranno Neymar protagonista, ancora alle prese con un pesante infortunio alla caviglia. Nella giornata di ieri il padre di O'Ney aveva delineato uno scenario che vedeva il figlio in campo solamente per un eventuale finale, ma intanto il medico della nazionale verdeoro ha già dato alcuni aggiornamenti.

Il medico del Brasile: "Oggi Neymar lavora con il pallone"

In questi giorni stanno arrivando molti aggiornamenti, spesso tramite video o social, degli allenamenti e della fisioterapia di Neymar, che infortunatosi alla caviglia nella prima partita del Mondiale, sta tentando un recupero che avrebbe del miracoloso viste le foto che sono girate della sua articolazione, gonfia e livida.

In seguito al ko col Camerun, il medico della nazionale brasiliana Rodrigo Lasmar ha aggiornato sulle condizioni del fenomeno verdeoro e non solo:

"Neymar e Alex Sandro non hanno ancora ripreso a lavorare con la palla. Vedremo se potranno farlo oggi, è importante osservare come reagiscono, e capiremo se saranno in condizione o no. Danilo sta migliorando, la distorsione alla caviglia presenta un’evoluzione positiva”.

Brasile, Gabriel Jesus e Telles lasciano il ritiro: Tite non può sostituirli

Gabriel Jesus e Alex Telles sono entrambi usciti anzitempo nel corso della sconfitta del Brasile contro il Camerun. Per entrambi, dopo i primi esami, è stato registrato un problema al ginocchio destro. Per l'attaccante dell'Arsenal il problema non sembra grave, anche se dovrà stare fermo almeno un mese. Più complicato l'infortunio di Alex Telles, che potrebbe aver bisogno di un intervento chirurgico.

Un problema per Tite, dato che i due giocatori non potranno essere sostituiti. Visti anche i problemi di Neymar, Alex Sandro e Danilo (con solo l'ultimo recuperabile per gli ottavi), la nazionale sudamericana dovrà fare del proprio meglio per sopperire a queste pesanti assenze.