Il mondo in ansia per Pelé: “Non risponde più alla chemioterapia, solo cure palliative”

SAN PAOLO (Brasile) - Non arrivano buone notizie dal Brasile dove Pelé sta lottando da un paio di anni contro un tumore al colon. L’ex fuoriclasse era stato ricoverato martedì scorso in ospedale. Sembrava un controllo per poter modificare le cure, ma oggi è arrivata una notizia quanto mai triste.

Cure palliative

I medici hanno deciso di interrompere la chemioterapia perché il suo corpo non risponde più alle cure. Questa mattina un articolo pubblicato sul quotidiano Folha de Sao Paulo ha svelato che Pelé non risponde più al trattamento chemioterapico e che da ora in avanti non sarà più sottoposto a test o trattamenti invasivi. I medici - secondo l’articolo per quotidiano brasiliano - avrebbero avviato le cure palliative destinate ai malati terminali. Pelé nella sua gloriosa carriera ha vinto tre Mondiali con il Brasile nel 1958, 1962 e 1970. Con la nazionale del proprio paese ha segnato 77 volte in 92 partite, mentre con il Santos ha giocato 659 partite ufficiali segnando 643 gol.