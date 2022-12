Neymar gioca Brasile-Corea del Sud? Tite svela le condizioni

Per il Brasile agli ottavi di finale arriva la Corea del Sud di Son, stella del Tottenham, e Tite può contare di nuovo su Neymar, uscito con una caviglia malconcia e gonfia dalla prima sfida del girone contro la Serbia e rimasto fuori con Svizzera e Camerun. Lunedì però O Ney giocherà: "Questa sera si allenerà con il resto del gruppo e, visto che lo farà, credo che contro la Corea del Sud ci sarà. Non mi piace fornire delle anticipazioni e mi piace essere credibile, però se Neymar si allena vuol dire che sta bene e quindi poi giocherà. Ma gli altri dieci della formazione non ve li dico", ha detto Tite in conferenza stampa, che si affiderà al suo campione per centrare l'obiettivo dei quarti.