Tite è il nome che avete sempre pronunciato male: ecco come si chiama il ct del Brasile

DOHA (Dubai) - Il Mondiale è un meraviglioso incontro tra i popoli con usi, costumi e lingue differenti. E una delle cose più difficili - soprattutto peri telecronisti - è quella di trovare la pronuncia giusta per i protagonisti dello spettacolo più affascinante del mondo. E così - spesso e volentieri - si rischiano storpiature di ogni genere per quanto riguarda i nomi di calciatori e allenatori.

La pronuncia di Tite

Il ct del Brasile divide gli stessi brasiliani, non soltanto per le scelte in campo, ma anche nella pronuncia del nome del loro selezionatore. La pronuncia del suo nome dipende dal dialetto della zona. E quindi per un brasiliano di San Paolo l’allenatore della nazionale si chiama "Tee tee” mentre per un brasiliano di Rio de Janeiro la pronuncia del nome è "Cici”. Una differenza significativa, come l’estensione della paese più grande del Sudamerica.