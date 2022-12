Brasile: dopo la staffetta con Bremer, la dedica di Danilo a Telles e Gabriel Jesus

"Quando le forze sono vengono meno, ma la passione è gigantesca, la passione prevale sulla ragione! Andiamo! Forza Brasile!". Come sempre mai banale sui social, il difensore della Juve Danilo, nel commentare le partite disputate. Questa volta, con questa frase al limite del filosofico a margine della vittoria per 4-1 del Brasile sulla Corea del Sud, l'ex Manchester City ha voluto esprimere un pensiero di vicinanza ad Alex Telles e Gabriel Jesus, il cui Mondiale, per i rispettivi infortuni, è terminato in anticipo.