Roy Keane attacca il Brasile: "Sembra Ballando con le stelle"

Gol, emozioni, spettacolo e divertimento. Ma non per tutti: le feste dei calciatori brasiliani dopo i gol segnati alla Corea del Sud, nella sfida valida per gli ottavi di finale dei Mondiali, non sono piaciute a Roy Keane. L'ex stella del Manchester United ha criticato l'atteggiamento dei calciatori di Tite e gli eccessivi festeggiamenti in campo. "Non posso credere a ciò che abbiamo visto", ha detto ai microfoni di Itv, emittente per la quale commenta i Mondiali in Qatar.