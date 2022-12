Brasile, Tite spiega perché ha fatto la danza del piccione

DOHA (QATAR) - La parola va mantenuta e Tite non è venuto meno a quella data a Richarlison il 'Piccione'. Questo il soprannome dell'attaccante del Tottenham, finalizzatore dello spettacolare Brasile reduce dal successo per 4-1 sulla Corea del Sud negli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Qatar (ultimo match ospitato dallo 'Stadium 974' di Doha, che ora verrà smantellato per 'traslocare' in Sud America).