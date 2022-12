Pelé, nuovo bollettino medico: "Graduale miglioramento"

"Le condizioni di Pelé sono in graduale miglioramento e i parametri vitali sono stabili". Così, l'ultimo bollettino medico in relazione alla salute di O Rey , comunicato dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove il tre volte campione del mondo è ricoverato.

Pelé, il bollettino dell'ospedale 'Albert Einstein': "Graduale miglioramento"

Nello stesso bollettino di legge anche che Pelé attualmente è curato in una "stanza normale", quindi non più in terapia intensiva. L'ex attaccante, 82 anni, sta combattendo il cancro attraverso le cure chemioterapiche.