Tite lascia il Brasile: “E' finito un ciclo”

Tite: “Sconfitta dolorosa”

Per il Brasile termina un ciclo, ora dovrà ripartire quasi da zero con un nuovo allenatore. Anche se non è tutto da buttar via, naturalmente, quello che si è visto in Qatar, a cominciare dal gioco. In alcuni settori, però, ci sarà da ringiovanire. Tite ammette: “La sconfitta di oggi è stata dolorosa. Ma sono in pace con me stesso. È finito un ciclo. L'avevo detto più di un anno e mezzo fa”.